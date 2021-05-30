Леся Нікітюк на відпочинку обожнює ділитися спекотними кадрами. Вона не соромиться показувати оголене тіло багатотисячній аудиторії прихильників та вміло підкреслює усі його принади.

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Гарячий образ Лесі Нікітюк

Блогерка еротично позувала на камеру на лежаку на тлі неймовірно красивої рослини. Нікітюк одягнула блискучий смарагдовий купальник, що складався з бюстгальтера, який оголив пишний бюст, та трусиків з високою посадкою, які підкреслили апетитні сідниці.

Серед аксесуарів зірка довершила образ вишуканими масивними сережками. На обличчі Леся зробила макіяж з золотистими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Волосся вона вклала рівно та забрала назад. Телеведуча або була після купання, або вклала волосся в зачіску з "мокрим" ефектом.

У руці дівчина тримала коктейль. Леся обрала сексуальну позу та звабливо дивилася в камеру. Також увагу привертає її бездоганна золотиста засмага.



Леся Нікітюк засмагає в смарагдовому купальнику / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк