Леся Никитюк на отдыхе обожает делиться жаркими кадрами. Она не стесняется показывать обнаженное тело многотысячной аудитории поклонников и умело подчеркивает все его прелести.

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Горячий образ Леси Никитюк

Блогерша эротично позировала на камеру на лежаке на фоне невероятно красивого растения. Никитюк надела блестящий изумрудный купальник, состоящий из бюстгальтера, который обнажил пышную грудь, и трусиков с высокой посадкой, которые подчеркнули аппетитные ягодицы.

Среди аксессуаров звезда довершила образ изысканными массивными серьгами. На лице Леся сделала макияж с золотистыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Волосы она уложила ровно и забрала назад. Телеведущая либо была после купания, либо уложила волосы в прическу с "мокрым" эффектом.

В руке девушка держала коктейль. Леся выбрала сексуальную позу и обольстительно смотрела в камеру. Также внимание привлекает ее безупречный золотистый загар.



Леся Никитюк загорает в изумрудном купальнике / Фото из инстаграма Леси Никитюк