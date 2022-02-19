Слова мами збулися, – Єфросиніна зізналася, чому не любить готувати
Українська телеведуча Маша Єфросиніна заявила, що не любить готувати. За її словами, протягом її життя не траплялося нічого такого, щоб вона змінила своє ставлення до кулінарії.
Вже тривалий період у жінки є кухар. Про це Єфросиніна розповіла в рамках проєкту "Інтерв'ю 24".
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Хто така Маша ЄфросинінаУкраїнська телеведуча, посол Фонду ООН з питань народонаселення, блогерка. Авторка YouTube-каналів "Іспит" і "Дорослі дівчата". Одружена з екс-керівником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимуром Хромаєвим. Має двох дітей – доньку Нану та сина Олександра.
Дитинство та настанови мами
Моє дитинство проходило за радянських часів в досить скромних умовах. Я пам'ятаю часи й роки, коли вдома не було електрики та газу. Мама нам буквально готувала з того, що було в холодильнику. Рис або макарони по-флотськи ми могли їсти три дні,
– згадала телеведуча.
У віці 14 – 15 років Єфросиніна захотіла освоїти базові навички готування. Однак мама Людмила закликала дочку краще вчитися і прагнути до фінансової незалежності.
Маша Єфросиніна: "Рис або макарони по-флотськи ми могли їсти три дні" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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Нелюбов до готування й особистий кухар
Можливо, вона тоді сказала це спересердя, але я її ніколи в цьому не звинувачувала і не засуджувала. Добре пам'ятаю, в який час вони жили з татом. Це справило на мене колосальне враження. В принципі, словам мами судилося збутися. У мене є кухар вже дуже багато років,
– резюмувала Маша Єфросиніна.
Дивіться інтерв'ю з Машею Єфросиніною у відеоформаті:
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