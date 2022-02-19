Вже тривалий період у жінки є кухар. Про це Єфросиніна розповіла в рамках проєкту "Інтерв'ю 24".

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Хто така Маша Єфросиніна Українська телеведуча, посол Фонду ООН з питань народонаселення, блогерка. Авторка YouTube-каналів "Іспит" і "Дорослі дівчата". Одружена з екс-керівником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимуром Хромаєвим. Має двох дітей – доньку Нану та сина Олександра.

Дитинство та настанови мами

Моє дитинство проходило за радянських часів в досить скромних умовах. Я пам'ятаю часи й роки, коли вдома не було електрики та газу. Мама нам буквально готувала з того, що було в холодильнику. Рис або макарони по-флотськи ми могли їсти три дні,

– згадала телеведуча.

У віці 14 – 15 років Єфросиніна захотіла освоїти базові навички готування. Однак мама Людмила закликала дочку краще вчитися і прагнути до фінансової незалежності.

Маша Єфросиніна: "Рис або макарони по-флотськи ми могли їсти три дні" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Нелюбов до готування й особистий кухар

Можливо, вона тоді сказала це спересердя, але я її ніколи в цьому не звинувачувала і не засуджувала. Добре пам'ятаю, в який час вони жили з татом. Це справило на мене колосальне враження. В принципі, словам мами судилося збутися. У мене є кухар вже дуже багато років,

– резюмувала Маша Єфросиніна.

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