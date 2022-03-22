Слідом за Вакарчуком: MELOVIN заспівав на вокзалі у Львові – проникливі відео

Після перших вибухів у Києві епатажний MELOVIN з командою перебрався до Львова. Ледь не щодня він розсилає гуманітарну допомогу по всій країні, а в понеділок ввечері, 21 березня, виступив на залізничному вокзалі.

Співак MELOVIN планував приїхати до Львова з концертом 3 березня, але захід скасували через повномасштабну війну в Україні. Тож артист заспівав не тільки для фанів, а й для вимушених переселенців, які знайшли прихисток у місті Лева. Міні-концерт він влаштував на головному залізничному вокзалі.

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У Львові заспівали на центральному вокзалі на підтримку всіх, хто вимушений був тікати від обстрілів, залишати свої домівки від "рузькіх асвабадітєлєй". "Музики зараз так не вистачає", – сказала мені жіночка зі сльозами на очах. Сумних, але сповнених віри,

– розповів MELOVIN.

Він проникливо виконав гімн України, хіт Скрябіна "Спи собі сама" та свої пісні – "З тобою, зі мною, і годі", "І кров кипить", Under The Ladder, з якою представляв Україну на Євробаченні-2018, "Не зволікай", котру написав вже у Львові, та інші.

MELOVIN заспівав на залізничному вокзалі у Львові: відео

Нагадаємо, лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук теж давав міні-концерт на залізничному вокзалі у Львові. Це було 12 березня, коли він приїжджав додому до рідних.