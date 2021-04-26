SLAVIA вперше висловилась про розлучення з Дзідзьо

Нещодавно мережу розбурхала новина про те, що Дзідзьо розлучається зі своєю дружиною SLAVIA після 20 років стосунків. Співачка вперше прокоментувала розрив шлюбу та заявила, що робила все, щоб врятувати подружжя.

Українська артистка та поки що дружина співака Дзідзьо SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) підтвердила, що справді розлучається з чоловіком. За словами дівчини, вона довго терпеливо ставилась до кар'єри чоловіка.

Важливо Дзідзьо розлучається з дружиною після 8 років шлюбу

SLAVIA про розрив із Дзідзьо

"Так, це правда, ми розлучаємося... За всі роки існування гурту DZIDZIO я звикла, що мене не має бути. Весь цей час я ставилася з розумінням до кар'єри чоловіка, але, коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар'єру, і наважилась заявити про те, що я не тінь, я особистість!".

Ярослава Хома наголосила, що вона робила все для того, щоб зберегти ці стосунки. Зазначимо, що пара зустрічалась 13 років, а у шлюбі перебувала 8.

Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом "ми". Я з тих, хто намагається зберегти до останнього. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля... Відчути, прийняти... а потім подивитися на ситуацію зверху, і зрозуміти, скільки там сили...

– заявила співачка.

Зірка додала, що вони з Михайлом обоє прийняли це важке рішення. Вона зазначила, що український шоу-бізнес ще почує про артистку, адже вона написала нові композиції.

"До розлучення ми прийшли плавно, і усвідомлено... Хоча, ми вже більше не пара, залишаємося близькими людьми. Людина без досвіду не цікава. Дякую Михайлові за досвід життя, за творче натхнення. Я написала нові пісні, тому, чекайте..." – зазначила Слава.

Що відомо про розлучення Михайла і Ярослави Хоми