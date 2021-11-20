SLAVIA вперше показала квартиру, в якій прожила з Дзідзьо 10 років: рідкісне відео

До переїзду в столицю Дзідзьо та SLAVIA жили у квартирі в Новояворівську, яка після розлучення залишилась артисту. Співачка їздила на малу Батьківщину чоловіка, аби забрати свої речі. Вона наважилась показати, як виглядало їхнє перше житло.

До скандального розлучення з дружиною Дзідзьо нічого не розповідав про особисте життя й ніколи не показував своє сімейне гніздечко. Досі невідомо, яки виглядала їхня зі SLAVIA київська квартира, однак співачка опублікувала відео з оселі в Новояворівську. На це житло експодружжя заробило у складі гурту "Друзі".

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Судячи з образу співачки, вона ще влітку приїздила до Новояворівська, щоб "попрощатися з квартирою". Тоді все у ній нагадувало про щасливий шлюб Дзідзьо зі SLAVIA. Зокрема спільні фото – з часів студентства, з весілля та закордонних подорожей.

Я переїхала зі Львова в Новояворівськ до Михайла. Тут ми прожили 10 років. Довго мріяли про своє гніздечко й були першими, хто поселився в новому будинку. На початку жили без води. Допомагали друзі – возили воду з джерела бутлями,

– поділилась співачка.

Вона показала ванну шоколадного кольору й зізналась, що вічно драїла оселю, аби вдома була ідеальна чистота. Дзідзьо нібито часто сварив її за те, що прибирає до ночі. Так, SLAVIA натякнула, що її гіпертурбота й призвела до розлучення, адже чоловік хотів бачити поряд не лише домогосподарку.

"Гумові рукавички – це must have. Я завжди щось чистила і терла вдень і вночі. Чоловік сварився, чому я ще не в ліжку. Дівчата, думайте", – загадково написала артистка.

Квартира Дзідзьо та SLAVIA в Новояворівську / Відео з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, раніше SLAVIA розповідала, що до популярності Дзідзьо вони жили не в розкішних умовах. Повернувшись з Києва до Новояворівська пара оселилась на старій турбазі, а згодом заробила на свою квартиру. У новобудову вони заїхали, коли там не було ані води, ані холодильника.