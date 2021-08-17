Під час навчання в Київському університеті культури й мистецтв Дзідзьо та SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) орендували кімнату в жінки, з якою товаришувала тітка Михайла. Умови були непоганими, однак хазяйка постійно повчала квартирантів.

До теми SLAVIA засвітилась в апартаментах Дзідзьо та підігріла чутки про примирення

"Господиня була своєрідна, з власними правилами. Вона мені розповідала, як треба жити. Іноді тітка Маша налаштовувала Михайла проти мене", – пригадала SLAVIA.

Здобувши вищу освіту, закохані повернулись на Львівщину, в рідне місто Дзідзьо Новояворівськ. Однак і там вони не мали свого житла, тому орендували стару турбазу, де не було жодних побутових умов.

Ліжка з металевою сіткою, старі матраци, у дверях величезні шпарини, з яких віяло холодом. Колонка з водою була лише на території бази. Ми набирали звідти воду й підігрівали кип'ятильником,

– розповіла співачка.

Однак їхні почуття витримали це випробування. У складі гурту "Друзі" вони виступали на весіллях і приватних заходах, тому зуміли заробити на власну квартиру. Дзідзьо і SLAVIA самотужки зробили ремонт і в'їхали в майже порожню квартиру, в якій спочатку не було ані води, ані холодильна.

"Друзі привозили воду бідонами. Спершу майже нічого не мали, навіть холодильника. Я спеціально шукала в магазинах маленьку стограмову пачку масла й ховала її у ванну, щоб не розтавало", – додала артистка.

Дзідзьо з ексдружиною SLAVIA / Фото з інстаграму співачки

Зараз Дзідзьо входить до числа найпопулярніших українських артистів, тому може дозволити собі квартиру й не одну. Днями він похизувався апартаментами в Києві за понад мільйон гривень.