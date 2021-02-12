Дружина Дзідзьо SLAVIA випустила трек "50 відтінків" про БДСМ і сексуальні фантазії

Українська співачка SLAVIA привітала з Днем закоханих новим синглом "50 відтінків". У ньому дружина Дзідзьо закликає не боятись яскравих і відвертих бажань та гарячих поцілунків.

Як повідомила пресслужба співачки 24 каналу, SLAVIA наголошує, що кожна жінка у День Валентина повинна забути про табу і забобони та повністю віддатись почуттям з коханою людиною.

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SLAVIA випустила пісню до Дня Валентина

Жінка також зазначає, що у цей день "кожна поцілована Купідоном людина" може втілити усі найпотаємніші бажання, навіть якщо для цього потрібно застосувати "іграшки" для дорослих.

Пісня про еротичні фантазії, пікантні бажання і сексуальні ігри. Кохання – це основний інстинкт, на якому базується людство. В сучасному світі сексуальна насолода – одна з невід'ємних складових життя кожної людини,

– наголошує SLAVIA.

SLAVIA – 50 відтінків: дивитись відео онлайн

Наразі артистка випустила лише лірик-відео, втім вона зачарувала фанатів проникливою чорно-білою фотосесією.



SLAVIA випустила пісню до Дня Валентина "50 відтінків" / Фото пресслужби виконавиці

Хто ще випустив пісні перед Днем Валентина

За 2 дні до свята український шоу-бізнес активізувався, серед його представників свої хіти презентували: