Найромантичніший день року вже цього тижня, а ви досі не склали свій плейлист до 14 лютого? Не варто перейматися, ми зробили це за вас у наступній чарівній музичній добірці.

Здивувати коханих у День Валентина – не так важко, як здається. Якщо ви втомились від рожевих кульок, квітів та іграшок, пропонуємо провести цей день під акомпанемент чудових хітів. З ними ви зможете або ж насолодитись романтичною вечерею, або відправитись у подорож, де у навушниках чи у вашому автомобілі лунатимуть "ноти кохання".

Зверніть увагу 10 універсальних подарунків коханому на День Валентина: ви зможете насолодитись ними разом

Музика до Дня Валентина

Frankie Valli – Can't Take My Eyes off You

"Я не можу відвести очей від тебе" – слова із приспіву цієї легендарної пісні, що стала візитівкою співака Френкі Валлі, мріє почути кожна дівчина. Тим паче – у День закоханих.

Frankie Valli – Can't Take My Eyes off You: слухати онлайн

Michael Bolton – When a Man Loves a Woman

Пісню, написану Персі Следжем в 1966 році, чекала цікава й довга історія. Вона прогриміла у виконанні самого автора, потрапляла в чарти з версією Бетт Мідлер, стала чи не головним хітом весіль та зізнань, а 1992 року за неї здобув Греммі Майкл Болтон. Звісно, ми не змогли не включити цю оду коханню чоловіка до жінки в нашу добірку.

Michael Bolton – When a Man Loves a Woman: слухати онлайн

Джамала – Любити

Джамала закликає любити й завжди вірити у свою кохану людину. І ми з нею повністю згідні.

Джамала – Любити: слухати онлайн

Seal – Kiss From a Rose

Цю романтичну баладу із багатозначною лірикою Сіл написав ще у 1988-му, коли жив в одному з лондонських сквотів. Шаленої популярності пісня набула в 1995-му після виходу стрічки "Бетмен назавжди", де вона прозвучала. Сьогодні із тим, що Kiss From a Rose одна з найкрасивіших пісень про кохання в історії музики, не посперечається ніхто.

Seal – Kiss From a Rose: слухати онлайн

Cloudless – Думки

Чи не головний ліричний бойз-бенд на українській сцені 2020 року презентував двомовний сингл "Думки" (Slow). Cloudless представили новий трек по-особливому: він прозвучав у телешоу "Супер Топ-модель по-українськи". Пісня-роздум, пісня-чуттєвість і пісня-відвертість: композиція "Думки" ідеально впишеться до нашої романтичної підбірки.

Cloudless – Думки: слухати онлайн

Etta James – At Last

At Last – легендарна пісня 1941 року, яка набула найбільшої слави у виконанні американської блюзової та соул-співачки Етти Джеймс. Десятиліття минають, а композиція так само бере за душу під час кожного прослуховування.

Etta James – At Last: слухати онлайн

Elderbrook – All My Love

Знаний численними колабораціями з мастодонтами індустрії британський електронний музикант Elderbrook 2020-го не сидів, склавши руки, а потішив фанатів першою повноформатною платівкою "Why Do We Shake in the Cold?". Саме з неї – динамічна й водночас чуттєва пісня All My Love.

Elderbrook – All My Love: слухати онлайн

Послухати її та всі добре знайомі хіти Elderbrook наживо Київ зможе 5 грудня 2021 року в клубі Bel Etage.

Asaf Avidan – Small Change Girl

У творчому багажі одного з найвідоміших ізраїльських артистів коханню присвячена не одна пісня. Такою є й Small Change Girl, де музикант співає про, здавалося б, непомітну для багатьох дівчину, яка для нього – цілий всесвіт.

Asaf Avidan – Small Change Girl: слухати онлайн

До речі, Авідан уже цьогоріч навідається до української столиці, аби представити сьому платівку Anagnorisis. Альбом вийшов нестандартним, та й записувався не так, як зазвичай. Артист зачинився у фермерському будиночку та створював пісні не поспіхом, а розмірено й за покликом душі.

Христина Соловій – Тече вода каламутна

Ця пісня у виконанні лемківської Офелії Христини Соловій – чиста романтика: "А я Іванка так любую, де зустріну, там цілую". Безперечно, ми не змогли обійти композицію увагою в плейлисті до Дня закоханих.

Квітка Цісик – Я піду в далекі гори

Найвідоміша пісня Володимира Івасюка, від якої щоразу біжать шкірою мурахи, – прониклива любовна лірика "Я піду в далекі гори". Легендарну композицію в різні часи співали Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, сам Володимир Івасюк, Віктор Павлик, гурти "Плач Єремі" та "Русичі". Однак ми обрали саме чуттєву інтерпретацію неповторної Квітки Цісик.

Її виконанням захоплюємося не лише ми. "Ще ніхто й ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира Івасюка, як це зробила Квітка", – зізнавався Назарій Яремчук.

Квітка Цісик – Я піду в далекі гори: слухати онлайн

Автор: Ірина Маймур