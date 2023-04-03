Це ж треба бути такими тупими, – Слава Дьомін показав, яка пропозиція надійшла йому з Росії

Славою Дьоміним неочікувано зацікавилися в Росії. Йому запропонували знятися для обкладинки маловідомого журналу та ще й за гроші. Реакцію радіоведучого дізнавайтеся далі.

В інстаграм-сторіс Слава Дьомін показав, що йому написала представниця глянцю PrimeOne і запропонувала купити обкладинку та публікацію. Заманити ведучого спробували тим, що до нього героями журналу були такі "зірки" як Тіматі, Андрій Малахов, гурт "А'Студіо".

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Слава Дьомін розсміявся через пропозицію з Росії

"Ви цікава особистість, тому ми хочемо запропонувати вам розказати про себе у випуску нашого журналу на комерційних умовах. У вас є чудова можливість купити обкладинку по акції і публікацію всередині журналу. Поширюється журнал в елітних закладах Москви, Санкт-Петербурга, а також частково в Дубаї. Журнал виходить двома мовами – російська та англійська", – йдеться в повідомленні.

Не можна пропустити такий шанс, з такими то зірками. Це ж треба бути такими тупими, щоб відправити мені це,

– прокоментував Слава Дьомін.

Скриншот з інстаграм-сторіс Слави Дьоміна