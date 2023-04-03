В инстаграм-сторис Слава Демин показал, что ему написала представительница глянца PrimeOne и предложила купить обложку и публикацию. Заинтересовать ведущего попытались тем, что до него героями журнала были такие "звезды" как Тимати, Андрей Малахов, группа "А'Студио".

К теме После срыва концертов в России: Ани Лорак показала, куда гайнула с бойфрендом-иностранцем

Слава Демин рассмеялся из-за предложения из России

"Вы интересная личность, поэтому мы хотим предложить вам рассказать о себе в выпуске нашего журнала на коммерческих условиях. У вас есть отличная возможность купить обложку по акции и публикацию внутри журнала. Распространяется журнал в элитных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, а также частично в Дубаи. Журнал выходит на двух языках – русский и английский", – говорится в сообщении.

Нельзя упустить такой шанс, с такими-то звездами. Это же надо быть таким тупым, чтобы отправить мне это,

– прокомментировал Слава Демин.

Скриншот из инстаграм-сторис Славы Демина