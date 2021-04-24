Колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська продовжує дивувати подробицями особистого життя, про які розповіла в інтерв'ю. Зокрема, зірка зізналась, що вживала заборонені речовини й поділилась про пристрасть до алкоголю.

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Слава Камінська про наркотики

Знаменитість розповіла, що пробувала майже усі види наркотиків.

Я в шоубізнесі давно. Я все пробувала. Абсолютно все. Мені завжди було цікаво розкривати нову реальність, пізнавати якісь нові відчуття. Тому я пробувала все, тільки не кололася,

– приголомшила співачка.

Слава Камінська вважає, що для артиста кокаїн – це допінг. Зірка зауважила, що він допомагає зосередитися й прискорює мислення. Однак цей ефект нетривалий. За словами Камінської, будь-яка карета згодом перетворюється на гарбуз.

"Всі ці серотонінові ями – це жахливо. Обмежена кількість хвилин задоволення заради того, щоб потім мучитися. У мене дуже важко минали ці моменті після гулянок. Зібрати себе в купу було важко", – поділилась артистка.

Чи вживала Слава Камінська алкоголь

Екссолістка "НеАнгелів" підкреслила, що ніколи не виходила на сцену у стані наркотичного сп'яніння. Проте зізналась, що були випадки, коли виступала на концертах напідпитку.

"П'яненька виходила. Одного разу ми навіть зірвали концерт. Ми навіть кліп одного разу зірвали. Він досі так і не вийшов і нам не показують ці кадри. Але Юра (Юрій Нікітін – Showbiz) - свята людина, він нам простив це. Ми грілися. Випили з Вікою пляшку абсенту. Ми були молоді, гарячі. Все бувало. Але зараз… можливо вік вже не той. Воно вже не цікаво. Вже не отримуєш того задоволення, оскільки більше часу потім йде на реабілітацію", – додала Слава Камінська.

Інтерв'ю зі Славою Камінською: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Слава Камінська спростувала чутки про роман з депутатом та розповіла про стосунки з колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Зірка зізналась, що не виключає думки про те, що колись повернеться до нього.