Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская продолжает удивлять подробностями личной жизни, о которых рассказала в интервью. В частности, звезда призналась, что употребляла запрещенные вещества и поделилась о пристрастии к алкоголю.

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Слава Каминская о наркотиках

Знаменитость рассказала, что пробовала почти все виды наркотиков.

Я в шоу-бизнесе давно. Я все пробовала. Абсолютно все. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, познавать какие-то новые ощущения. Поэтому я пробовала все, только не кололась,

– ошеломила певица.

Слава Каминская считает, что для артиста кокаин – это допинг. Звезда отметила, что он помогает сосредоточиться и ускоряет мышление. Однако этот эффект непродолжителен. По словам Каминской, любая карета впоследствии превращается в тыкву.

"Все эти серотониновые ямы – это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того, чтобы потом мучиться. У меня очень тяжело проходили эти моменты после гулянок. Собрать себя в кучу было трудно", – поделилась артистка.

Употребляла ли Слава Каминская алкоголь

Экс-солистка "НеАнгелов" подчеркнула, что никогда не выходила на сцену в состоянии наркотического опьянения. Однако призналась, что были случаи, когда выступала на концертах выпившей.

"Пьяненькая выходила. Однажды мы даже сорвали концерт. Мы даже клип однажды сорвали. Он до сих пор так и не вышел и нам не показывают эти кадры. Но Юра (Юрий Никитин – Showbiz) – святой человек, он нам простил это. Мы грелись. Выпили с Викой бутылку абсента. Мы были молоды, горячие. Все бывало. Но сейчас... возможно возраст уже не тот. Оно уже не интересно. Уже не получаешь того удовольствия, поскольку больше времени потом уходит на реабилитацию", – добавила Слава Каминская.

Интервью со Славой Каминской: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Слава Каминская опровергла слухи о романе с депутатом и рассказала об отношениях с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Звезда призналась, что не исключает мысли о том, что когда-то вернется к нему.