Слава Камінська заступилася за Ані Лорак і пожаліла її доньку: "Хто дивитиметься за дитиною"

У січні Слава Камінська публікувала фото зі зрадницею Ані Лорак, писала про неї як про велику артистку та про "тимчасовість політики". Як з'ясувалося, свою думку співачка не змінила й досі. Вона не засуджує колегу за мовчання.

У березні екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська виїхала в Нідерланди, які називає "країною деградації". За кордоном вона не дає благодійні концерти, не бере участь у мітингах, а натомість виправдовує українських зірок-мовчунів, які не хочуть втрачати криваві рублі та кар'єру на Росії.

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Слава Камінська виправдовує Ані Лорак

Співачка переконана, що гастролерка Ані Лорак мовчить про війну в рідній Україні, бо боїться за сім'ю, зокрема за 10-річну доньку Софію. Вона вважає нормальним, що страх сильніший за патріотизм.

Усі бояться. У всіх є діти. Я розумію, патріотизм – це круто, але у тебе є дитина. Тебе посадять чи приб'ють десь, а хто дивитиметься за твоєю дитиною? Ну типу кому це треба?

– риторично запитала Слава Камінська.

З Ані Лорак вона не спілкується й не знає, чи виїхала вона з Росії. Однак і тих зірок, які залишилися, Камінська не засуджує: "Комусь було зручно, комусь ні. Це достаток кожного. Мої друзі повиїжджали".

раніше співачка розповідала, що пересварилась зі своїми друзями з Росії , бо ті "не хочуть їй вірити, вірити її очам, її відчуттям".

Нагадаємо, у січні Слава Камінська та Ані Лорак зустрілися в Туреччині. Тоді колишня учасниця гурту "НеАнгели" сфотографувалася з гастролеркою і заявила, що вона – голос України, а політика та погляди – це тимчасово.

"Як би, що б не відбувалося, є голос країни в нашій країні, і ми не цінуємо те, що маємо! Все тимчасово – політика, погляди, телебачення! Ані Лорак артистка! І, мабуть, вакуум інформаційний – це про нас", – писала Камінська, чим викликала хвилю хейту.

Слава Камінська з Ані Лорак у Туреччині / Фото з інстаграму співачки

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