Слава Камінська захворіла на коронавірус: які симптоми у співачки
Джерело:інстаграм Слави Камінської
Українська артистка Слава Камінська напередодні запідозрила, що підхопила вірус. Втім, не була впевнена, що це COVID-19. Але вже у вівторок, 26 жовтня, ПЛР-тест підтвердив хворобу.
Днем раніше ексолістка гурту "НеАнгели" розповідала в інстаграм-сторіз, що має підвищену температуру тіла – 37,8, яка з часом лише зростала. Також її турбував кашель, який вона думала, що отримала через електронні сигарети, закладеність носа, а також Слава відчувала, що втратила смаки.
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"Я думала, що я Бетмен, який не захворіє на "корону". Але в мене зник смак, тому можна їсти цвітну капусту і не паритися взагалі", – жартувала артистка та додавала, що не відчуває свого тіла, коли торкається його.
Також Камінська зізналась, що не вакцинувалась і тепер вважає себе дурепою, тому що потрібно було це зробити. За її словами, вона давно не відчувала, щоб їй було так погано.Найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.
Результат ПЛР-тесту
Судячи з інстаграм-сторіз, вона викликала медичну бригаду на дім та здала на місці необхідні тести.
Відтак, за кілька годин стало відомо, що в її організмі виявили коронавірус.
Слава Камінська захворіла на коронавірус / Фото з інстаграм-сторіз співачки
Зазначимо, що серед українських зірок нещодавно також захворів на коронавірус Дмитро Каднай. Він пропустив ефір "Танців з зірками" і якщо не повернеться у шоу, то покине проєкт.
Спалах коронавірусу в Україні
- За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували понад 19 тисяч нових хворих на коронавірус. Загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні зросла до 2,8 мільйона осіб.
- Загалом хвороба забрала життя 64 936 мешканців країни.
- Через зростання захворюваності на COVID-19, по всій Україні спостерігається збільшення використання кисню в лікарнях.