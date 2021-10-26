Слава Камінська захворіла на коронавірус: які симптоми у співачки

Українська артистка Слава Камінська напередодні запідозрила, що підхопила вірус. Втім, не була впевнена, що це COVID-19. Але вже у вівторок, 26 жовтня, ПЛР-тест підтвердив хворобу.

Днем раніше ексолістка гурту "НеАнгели" розповідала в інстаграм-сторіз, що має підвищену температуру тіла – 37,8, яка з часом лише зростала. Також її турбував кашель, який вона думала, що отримала через електронні сигарети, закладеність носа, а також Слава відчувала, що втратила смаки.

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"Я думала, що я Бетмен, який не захворіє на "корону". Але в мене зник смак, тому можна їсти цвітну капусту і не паритися взагалі", – жартувала артистка та додавала, що не відчуває свого тіла, коли торкається його.

Також Камінська зізналась, що не вакцинувалась і тепер вважає себе дурепою, тому що потрібно було це зробити. За її словами, вона давно не відчувала, щоб їй було так погано.

Результат ПЛР-тесту

Найкращим. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Судячи з інстаграм-сторіз, вона викликала медичну бригаду на дім та здала на місці необхідні тести.

Відтак, за кілька годин стало відомо, що в її організмі виявили коронавірус.



Слава Камінська захворіла на коронавірус / Фото з інстаграм-сторіз співачки

Зазначимо, що серед українських зірок нещодавно також захворів на коронавірус Дмитро Каднай. Він пропустив ефір "Танців з зірками" і якщо не повернеться у шоу, то покине проєкт.

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