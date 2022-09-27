Кліп виконавиця презентувала у Роттердамі, де живе разом з дітьми під час війни в Україні. Після прем'єри артистка відповіла на повідомлення хейтерів та вперше розповіла про коханого.

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Слава Камінська розповіла про коханого

Виконавиця написала один з небагатьох дописів українською мовою. Зробила це після того, як почала отримувати хейтерські коментарі, що в неї закінчилися гроші, піариться, щоб заробляти на українських піснях.

За 15 років я достатньо заробила, щоб зараз творити те, що відчуваю. Якою б мовою я не розмовляла: українською чи російською – я є громадянкою нашої великої та сміливої країни,

– наголосила Камінська.

Слава Камінська – "Додому": дивіться відео онлайн

Слава додала, що вона, як і всі "щасливі дружини та матусі трьох дітей" хоче повернутися додому, до свого коханого. Зараз обранець Камінської перебуває в Україні, "допомагає ЗСУ наблизити нашу перемогу".

Навіть у Нідерландах нам вдалося зібрати повний Український дім на презентації. Слава Україні! Слава Славі! Смерть ворогам!

– підсумувала Камінська.

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Нагадаємо, раніше Слава Камінська постійно скаржилася на життя у Нідерландах, однак повертатися до України не поспішала. Також вона не відмовилася від російської мови та музики країни-агресора, не приховувала це від публіки.