Ранее артистка заявляла, что стала суеверной, особенно в вопросах личной жизни. Но недавно решила открыть занавес для своих поклонников и показать, как выглядит его любимый.

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Слава Каминская показала нового бойфренда

На фото пара позирует в лифте, где парень легко обнял певицу за плечо. На фотографии полностью не видно лица мужчины. Однако можно увидеть, что у него есть борода.

Бойфренд исполнительницы был одет в белую футболку и брюки. Из аксессуаров он выбрал круглые черные очки. Слава также надела белую футболку и брюки. Однако в свой аутфит она еще добавила удлиненную накидку. Певица завершила образ очками и кепкой цвета хаки.

Нравятся ей, бл*ть, плохие ребята,

– написала под фото певица.



Слава Каминская с новым парнем / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно о личной жизни Славы Каминской: главное