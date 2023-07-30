Ранее артистка заявляла, что стала суеверной, особенно в вопросах личной жизни. Но недавно решила открыть занавес для своих поклонников и показать, как выглядит его любимый.
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Слава Каминская показала нового бойфренда
На фото пара позирует в лифте, где парень легко обнял певицу за плечо. На фотографии полностью не видно лица мужчины. Однако можно увидеть, что у него есть борода.
Бойфренд исполнительницы был одет в белую футболку и брюки. Из аксессуаров он выбрал круглые черные очки. Слава также надела белую футболку и брюки. Однако в свой аутфит она еще добавила удлиненную накидку. Певица завершила образ очками и кепкой цвета хаки.
Нравятся ей, бл*ть, плохие ребята,
– написала под фото певица.
Слава Каминская с новым парнем / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно о личной жизни Славы Каминской: главное
- В 28 лет Слава Каминская вышла замуж за бизнесмена Евгения. В браке с ним певица прожила всего год. Певица раньше рассказывала, что мужчина поднимал на нее руку.
- Во втором браке с Эдгаром Каминским Слава прожила 5 лет и родила двоих детей – сына Леона и дочь Лауру. После развода бывшие супруги долго конфликтовали, но впоследствии смогли выстроить нормальные отношения.
- С начала полномасштабной войны певица живет в Нидерландах. Там она познакомилась с мужчиной, поэтому больше не одинока. Со своим избранником певица познакомилась на отдыхе. По ее словам, сейчас возлюбленный учит украинский язык. И несмотря на то, что Каминская уже дважды была замужем, она призналась, что готова выйти замуж в третий раз.
- В мае артистка сняла интригующее видео под песню "Твоя", которую пела в дуэте с Викой Смеюхой в "НеАнгелах". Она сначала опубликовала сторис со словами: "Я сказала да", а потом показала кольцо на руке, которым держала любимого, пока он вел авто.