Виконавиця вирішила відсвяткувати особливий день разом із подругами. Вона опублікувала фото та поділилася незабутніми враженнями.

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Слава Камінська в Каппадокії

Знаменитість опублікувала знімок, який зробила на повітряній кулі на тлі неймовірно красивої Каппадокії. Слава постала перед камерою в чорних штанах і кофті кольору хакі. Ще одну кофту яскравого малинового кольору Камінська зав'язала на талії.

Такий look довершила стильною сумочкою від бренду Louis Vuitton, сонцезахисними окулярами та мінімалістичними сережками. Волосся співачка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.



Слава Камінська в Каппадокії / Фото з інстаграму Слави Камінської

У дописі під фото Камінська розповіла, що день народження був таким, як вона хотіла. Слава жартівливо написала: "Я, як завжди, все проспала. Але виспалася і готова до праці та оборони". Зірка зізналася, що чекала на цю поїздку й безмежно вдячна всім, хто був поруч із нею в цей день. Також вона висловила подяку за те, що, незважаючи на насичену програму, подруги дали їй можливість виспатися.