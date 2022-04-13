Українська співачка Слава Камінська разом з дітьми через війну виїхала в Нідерланди. Через це у мережі ходили чутки про те, що і її колишній чоловік Едгар так само покинув країну.

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Слава Камінська довела, що її чоловік допомагає країні

Виконавиця спростувала усі чутки про виїзд екскоханого з України.

Шановні диванні "патріоти“, не треба мені писати нісенітниці та паплюжити прізвище нашої родини! Несправедливість бісить. Прямо – "бенкет під час чуми“! Кому війна, а кому і конкурентів, чому б і не збрити, спираючись на псевдопатріотизм. Так от: ніхто, нічого, нікуди не вивозив! Охрана, отмєна,

– написала Слава Камінська.



Едгар Камінський з донькою / Фото з інстаграму Слави Камінської

Артистка додала, що Едгар Камінський активно допомагає українській армії та іншим благодійним фондам. Скриншоти з доказами вона опублікувала на своїй сторінці.

Зауважимо, що ще у перші дні повномасштабної війни Едгар Камінський заявляв, що не буде покидати країну навіть попри пропозиції європейців переїхати й працювати за кордоном.

Як Едгар Камінський допомагав Україні / Фото з інстаграму Слави Камінської