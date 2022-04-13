Українська співачка Слава Камінська разом з дітьми через війну виїхала в Нідерланди. Через це у мережі ходили чутки про те, що і її колишній чоловік Едгар так само покинув країну.
До слова Їхала зі сльозами, криками, – як Наталка Карпа дізналася про війну та коли виїхала з Києва
Слава Камінська довела, що її чоловік допомагає країні
Виконавиця спростувала усі чутки про виїзд екскоханого з України.
Шановні диванні "патріоти“, не треба мені писати нісенітниці та паплюжити прізвище нашої родини! Несправедливість бісить. Прямо – "бенкет під час чуми“! Кому війна, а кому і конкурентів, чому б і не збрити, спираючись на псевдопатріотизм. Так от: ніхто, нічого, нікуди не вивозив! Охрана, отмєна,
– написала Слава Камінська.
Едгар Камінський з донькою / Фото з інстаграму Слави Камінської
Артистка додала, що Едгар Камінський активно допомагає українській армії та іншим благодійним фондам. Скриншоти з доказами вона опублікувала на своїй сторінці.
Як Едгар Камінський допомагав Україні / Фото з інстаграму Слави Камінської