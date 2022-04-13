Украинская певица Слава Каминская вместе с детьми из-за войны уехала в Нидерланды. Поэтому в сети ходили слухи о том, что и ее бывший муж Эдгар так же покинул страну.
К слову Ехала со слезами, криками, – как Наталья Карпа узнала о войне и когда выехала из Киева
Слава Каминская доказала, что ее муж помогает стране
Исполнительница опровергла все слухи о выезде экс-любимого из Украины.
Уважаемые диванные "патриоты", не надо мне писать чушь и клеветать фамилию нашей семьи! Несправедливость бесит. Прямо – "пир во время чумы"! Кому война, а кому и конкурентов, почему бы и не побрить, опираясь на псевдопатриотизм. Так вот: никто ничего, никуда не вывозил! Охрана, отмена,
– написала Слава Каминская.
Эдгар Каминский с дочерью / Фото с инстаграма Славы Каминской
Артистка добавила, что Эдгар Каминский активно помогает украинской армии и другим благотворительным фондам. Скриншоты с поличным она опубликовала на своей странице.
Как Эдгар Каминский помогал Украине / Фото с инстаграма Славы Каминской