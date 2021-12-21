Відома українська співачка Слава Камінська розповіла про свої заробітки. Вона зізналась, що сольна кар'єра вже починає приносити їй дохід. Хоч зірка більше витрачає, ніж заробляє.

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Слава Камінська про заробітки

Виконавиця поділилась, що має спонсора – ексчоловіка Едгара Камінського, який частково її підтримує. Водночас вона отримує кошти з нерухомості. За 15 років у гурті "НеАнгели" Слава Камінська змогла заробити на 5 квартир.

Не можу сказати, що дуже багато заробляю із цих квартир, але вони є, і це дуже добре,

– розповіла артистка.

На коментар ведучої про те, що Слава непогано заробляла в гурті, вона відповіла: "Ну, коли хтось витрачав свої гроші, я витрачала гроші своїх чоловіків".



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Зазначимо, раніше зірка розповідала, що 5 чи 6 разів намагалась покинути гурт "НеАнгели". Те, що тримало її 15 років – це гроші. Великі гонорари давали можливість Славі Камінській забезпечувати дітей та допомагати мамі.

Також знаменитість зізнавалась, що сама продюсує свій сольний проєкт, а також сама є спонсором. Через це вона стикається з багатьма труднощами, які раніше вирішували менеджери чи продюсер.