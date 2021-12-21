Известная украинская певица Слава Каминская рассказала о своих заработках. Она призналась, что сольная карьера уже начинает приносить ей доход. Хотя звезда больше тратит, чем зарабатывает.

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Слава Каминская о заработках

Исполнительница поделилась, что у нее есть спонсор – экс-супруг Эдгар Каминский, который частично ее поддерживает. В то же время, она получает средства от недвижимости. За 15 лет в группе "НеАнгелы" Слава Каминская смогла заработать на 5 квартир.

Не могу сказать, что очень много зарабатываю с этих квартир, но они есть, и это очень хорошо,

– рассказала артистка.

На комментарий ведущей о том, что Слава неплохо зарабатывала в группе, она ответила: "Ну, когда кто-то тратил свои деньги, я тратила деньги своих мужей".

Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской

Ранее звезда рассказывала, что 5 или 6 раз пыталась покинуть группу "НеАнгелы". То, что держало ее 15 лет – это деньги. Большие гонорары давали возможность Славе Каминской обеспечивать детей и помогать маме.

Также знаменитость признавалась, что сама продюсирует свой сольный проект, а также является спонсором. Поэтому она сталкивается со многими трудностями, которые раньше решали менеджеры или продюсер.