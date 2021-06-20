Не взяла слухавку, – Слава Камінська розповіла, про що шкодує після втрати батька

Популярна українська співачка Слава Камінська близько півтора місяця тому втратила батька. Зірка зізналась, що досі не може цього усвідомити, а також шкодує, що не сказала рідному "Прощавай".

Українська співачка й солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська у новому інтерв'ю розповіла про втрату батька. Вона зізналась, що досі не змогла усвідомити трагічної події.

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Слава Камінська про смерть батька

Виконавиця поділилась, що досі тяжко переживає втрату рідної людини.

Я поїхала на похорон після концерту. Важко. У грудні ми почали спілкуватися, у лютому я дізналася, що у нього рак. Я і досі не пережила цю втрату. Мені здається, що він пішов у свій останній рейс. Я дуже любила свого батька, я дуже жалкую, що ми не спілкувалися стільки років,

– розповіла співачка.

Слава Камінська додала, що після примирення з батьком говорила з ним щодня. Прикрим чином, зірка так і не змогла попрощатися з татом.

"Він телефонував, спілкувався з Леоном, з Лаурою. Я їм досі не сказала, що його вже нема. Перед тим, як він впав в кому, він телефонував мені, а в мене щось не було часу, я не взяла слухавку. За тиждень його не стало. Я дуже жалкую, що в той момент у мене не було часу взяти слухавку. Я не встигла сказати йому: "Прощавай", – зі сльозами на очах зізналась артистка.

Що відомо про смерть тата Слави Камінської