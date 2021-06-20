Але за словами ведучого "Нового каналу", його він придбав вже після смерті батька. Варто додати, що батько Притули помер через онкозахворювання у 2005 році.

Коли тато ще був живий, я не мав можливостей обдаровувати його чимось незвичайним. Та й він був достатньо скромним у своїх запитах до життя. Але він був великим, здоровим чоловіком. І коли я дивився, як він сидить за кермом свого ВАЗ-2106, того нещасного "Жигуля", і виглядає, як ведмідь, кожного разу думав: коли я виросту та стану на ноги, куплю батькові великий джип!

– розповів Притула.

Велику машину Сергій Притула дійсно купив. Але, за гірким збігом обставин, цей автомобіль він придбав собі. І ласкаво називав "Ведмедик".

На жаль, батько помер у 2005 році. А в 2012 році, коли я вже досить міцно стояв на ногах і у мене з’явилися достатньо великі гроші, я купував машину. Не маючи до того ні одного автомобіля, я купив Range Rover Sport – велику здорову чорну машину. Коли я його придбав, сказав: "Ну, бать, ось. Шкода, що не тобі. Але я замість тебе покатаюсь", – додав телеведучий.



Сергій Притула з батьком / Фото пресслужби "Нового каналу"

Що відомо про сім'ю Сергія Притули?