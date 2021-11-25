Батьки Слави Камінської розлучились, коли вона була дитиною. Вони розійшлись зі скандалом, тому зірка не спілкувалась з татом більше 20 років. На жаль, через пів року після того, як вони стали близькими, чоловік помер. У нього була пухлина головного мозку, здолати яку не допомогла навіть операція.

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"На початку січня ми дізнались, що в нього пухлина. Він дуже швидко "згорів"… Він боявся, що стане овочем", – вперше розповіла співачка.

Після операції батько Слави Камінської "нормально не функціонував". Зірка так боялась побачити його немічним, що не поїхала в рідну Одесу попрощатися. Вона була присутня лише на похороні, про що шкодує досі.

Я дуже шкодую, що не знайшла час і не поїхала в Одесу перед його смертю, що не побачила його. Я дуже мало часу провела з ним, коли ми знову з'явились одне в одного,

– зі сльозами заявила Камінська.

Ексучасниця "НеАнгелів" досі не розповіла дітям, що дідусь помер. 6-річний Леон і 5-річна Лаура досі думають, що він у рейсі, адже був капітаном далекого плавання.

Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться повне відео (на 55 хвилині)

Нагадаємо, Слава Камінська болісно переживала смерть батька. Вона публічно картала себе, що не приїхала попрощатися, коли він важко хворів. Як з'ясувалось, чоловік зробив це замість зіркової доньки – наснився їй перед своєю смертю.