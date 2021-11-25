Родители Славы Каминской развелись, когда она была ребенком. Они разошлись со скандалом, поэтому звезда не общалась с папой более 20 лет. К сожалению, через пол года после того, как они стали близкими, мужчина умер. У него была опухоль головного мозга, одолеть которую не помогла даже операция.

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"В начале января мы узнали, что у него опухоль. Он очень быстро "сгорел"... Он боялся, что станет овощем", – впервые рассказала певица.

После операции отец Славы Каминской "нормально не функционировал". Звезда так боялась увидеть его немощным, что не поехала в родную Одессу проститься. Она присутствовала лишь на похоронах, о чем сожалеет до сих пор.

Я очень жалею, что не нашла время и не поехала в Одессу перед его смертью, что не увидела его. Я очень мало времени провела с ним, когда мы снова появились друг у друга,

– со слезами заявила Каминская.

Экс-участница "НеАнгелов" до сих пор не рассказала детям, что дедушка умер. 6-летний Леон и 5-летняя Лаура до сих пор думают, что он в рейсе, ведь был капитаном дальнего плавания.

Интервью Славы Каминской: смотрите полное видео (на 55 минуте)

Напомним, Слава Каминская болезненно переживала смерть отца. Она публично корила себя, что не приехала попрощаться, когда он тяжело болел. Как выяснилось, мужчина сделал это вместо звездной дочери – приснился ей перед своей смертью.