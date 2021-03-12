Слава Камінська розповіла про останню сварку з ексчоловіком

У червні 2019 року екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська розлучилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Після розриву екси зберегли хороші стосунки заради двох спільних дітей, однак навіть зараз у них виникають сварки. Про останній конфлікт співачка розповіла публіці.

Артистка не приховує, що досі працює над собою та вгамовує образу на колишнього чоловіка. Якщо одразу після шлюборозлучного процесу вони поливали одне одного брудом та розкривали скандальні подробиці сімейного життя, то тепер підтримують стосунки заради нащадків – 6-річного сина Леонарда та 5-річної доньки Лаури. Слава Камінська розповіла, що завжди намагається порозумітися з Едгаром, однак часом дає волю емоціям.

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Слава Камінська про останню сварку з ексчоловіком

Співачка не стала оголошувати причину останнього конфлікту, однак зізналась, що різко виговорилася колишньому під час розмови телефоном. Вона заявила йому, що найкраще, що він зробив за свої 36 років – став батьком для двох їхніх дітей і подав документи на розлучення.

Нещодавно ми з ним сварилися, і я сказала: "Ти у своєму житті зробив три речі правильно: зробив мені двох дітей і подав на розлучення". Я була зла, він кинув слухавку. Має право, звичайно, а я виговорилася,

– поділилась Слава Камінська.

Зараз виконавиці немає чого втрачати, адже в кожного з них своє життя, тому вона дозволяє собі бути запальною. Однак раніше ексучасниця гурту "НеАнгели", який розпався після 15 років на сцені, стримувала емоції та соромилася розповідати про сімейні сварки, щоб не зруйнувати ідилію, яку так старанно вдавала в соціальних мережах.

"Він двічі зі мною розлучався. Спочатку було важко. Я собі уявляла, скільки часу витратила, щоб зберегти інстаграмну картинку, щоб усі друзі до останнього не знали, що ми розлучаємося. Я вкладала в це свою енергію. Мені прикро було, що хтось побачить, що сім'я не така ідеальна. Згодом сказала: "Згорів сарай – гори і хата", – наголосила співачка.