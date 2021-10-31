Слава Камінська показала, як гуляє з дітьми: хвору на COVID-19 зірку розкритикували в мережі

П'ять днів тому Слава Камінська повідомила, що хвора на коронавірус. На вихідних вона опублікувала інстаграм-сторіс з прогулянки з дітьми. У мережі на співачку накинулися зі звинуваченнями, що вона наражає на небезпеку сусідів та інших людей.

У вівторок, 26 жовтня, Слава Камінська отримала позитивний результат ПЛР-тесту. Наступні кілька днів ексучасниця "НеАнгелів" провела у повній самоізоляції, а на вихідних вийшла на вулицю з дітьми – сином Лео та донькою Лаурою. Тисячі фоловерів розкритикували її за те, що вона гуляє серед людей, не вилікувавшись від коронавірусу.

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"Мені прилетіли звинувачення в тому, що я не думаю про оточуючих і наражаю на небезпеку своїх сусідів", – розповіла співачка. Вона не стала відмовчуватися й публічно відповіла хейтерам.

Слава Камінська запевнила, що вийти надвір їй порадив лікар. Ба більше, під час прогулянки територією житлового комплексу вона нібито не знімала маску та дотримувалася соціальної дистанції. Артистка й справді трималась подалі від людей, однак її син і донька сміливо контактували з іншими дітьми.

Спробуйте використовувати свої мізки за призначенням і подумайте про те, що своєю поведінкою ви відбиваєте у нормальних, соціально відповідальних людей усіляке бажання чесно інформувати про своє захворювання,

– різко заявила Слава Камінська.

Хвора на COVID-19 Слава Камінська на прогулянці / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Варто додати, напередодні ексучасниця гурту "НеАнгели" зізнавалась, що "страшенно тупить, лінується, кашляє та дуріє" через коронавірус. Їй дошкуляють й інші симптоми COVID-19 – закладеність носа, підвищена температура, відсутність нюху та смаку.

Слава Камінська не була вакцинована від COVID-19. Тоді як щеплення – найкращий спосіб захистити себе від госпіталізації та смерті. МОЗ передає, щоз коронавірусом –

Повний текст публікації Слави Камінської:

Мене не припиняє дивувати наш народ, який, не вивчивши предмета, починає давати експертні оцінки, рівню яких могли б позаздрити найбільші світила сучасної медицини.

Я, як відповідальна людина, відкрито повідомила у своїх соціальних мережах про захворювання. Дотримуючись рекомендацій лікарів, користуючись засобами індивідуального захисту та дотримуючись соціальної дистанції, здійснювала піші прогулянки на відкритому повітрі на території ЖК, в якому живу. У результаті чого мені прилетіли звинувачення в тому, що я не думаю про оточуючих і наражаю на небезпеку своїх сусідів.

Перш ніж висловлювати свої недовисновки на предмет поширення вірусу, спробуйте використовувати свої мізки за призначенням і подумайте про те, що своєю поведінкою ви відбиваєте у нормальних, соціально відповідальних людей усіляке бажання чесно інформувати про своє захворювання. Тим самим провокуючи подальше поширення вірусу. Є над чим замислитися. Не хворійте і бережіть себе!