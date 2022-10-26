Ані Лорак підтримала новий реліз Слави Камінської: співачка похизувалася в сторіс – фото

У Слави Камінської відбулася прем'єра пісні "Божевільна", яку вона записала на диктофон у Нідерландах. Несподівано реліз треку підтримала зрадниця Ані Лорак, яку співачка виправдовувала до війни.

Схоже, Слава Камінська не дарма епатувала публіку та хейтила колег останні кілька тижнів. Так артистка піарилася напередодні прем'єри пісні "Божевільна". Прорекламувала її навіть Ані Лорак, проти якої ввели санкції та позбавили державних нагород.

До теми Ані Лорак випустила пісню, яку написала українка: її привітали з санкціями та жорстко відповіли

Ані Лорак підтримала Славу Камінську

"Я божевільна, як і всі ми! Світ жорстокий, як виявилось! Ми були до цього готові? Ні. Є стосунки, є відстані і розставання за розставанням. До речі, пісня написана коханій людині. А ще пісня записана на диктофон телефону, якщо що. А ілюстрація – справа рук моєї геніальної Лаури. Слухайте на всіх майданчиках", – презентувала Слава Камінська в інстаграмі.

Слава Камінська – "Божевільна": слухайте пісню онлайн

Її новий україномовний трек оцінила співачка-зрадниця Ані Лорак. Вона запостила уривок пісні в інстаграм-сторіс, позначила Камінську й написала: "З прем'єрою". Ексучасниця "НеАнгелів" перерепостила її сторіс і процитувала рядки з вірусної пісні Thekomakoma.

Сонечко нас любить просто так. Сонечко любить правду і не любить брехні,

– відреагувала Слава Камінська й додала емоджі серця.

Ані Лорак підтримала реліз Слави Камінської / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки