Известная украинская певица Слава Каминская более 2 недель находится с детьми в отпуске в Египте. В своем блоге экс-солистка группы "НеАнгелы" обнародовала новую откровенную фотографию с отдыха.

Жарко Слава Каминская позировала в ванне полностью обнаженной: эротическое видео 18+

Эротический кадр Славы Каминской

Звезда устроила пикантную фотосъемку в бассейне. Она держала в руках бургер и прохладительный напиток с соломинкой. Такие элементы добавляли фотографиям особой перчинки.

Слава Каминская примерила красный купальник с черными полосками на завязке спереди и прозрачной вставкой. Бикини позволило артистке похвастаться большой грудью, которую она не стеснялась показывать на камеру. Обтягивающий фасон откровенного наряда подчеркивал тонкую талию и аппетитные бедра знаменитости.

Соблазнительный образ дополнила стильная прическа. Слава Каминская распустила волосы, уложила их легкими волнами и завязала платочек как обруч. На лице певица сделала роскошный макияж. Звезда подчеркнула глаза черными и коричневыми тенями, а также накрасила губы насыщенной красной помадой.



Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской