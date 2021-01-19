Популярна українська співачка Слава Камінська підкорила світлинами з нової фотосесії. Вона позувала в розкішній білосніжній сукні, поставши в образі справжньої Снігової королеви.

Відома українська співачка Слава Камінська часто ділиться дописами зі своїми шанувальниками. Вона оприлюднила нову світлину на особистій сторінці в інстаграмі й одразу ж зачарувала мережу красою.

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Образ Слави Камінської

Знаменитість позувала на вулицях міста. Вона стояла на снігу в чарівному образі Снігової королеви. Для нього Слава Камінська обрала розкішну білосніжну сукню на довгий рукав. Відверте декольте додало кадрам пікантності, а довгий шлейф з мереживом та блискітками – особливої ніжності та жіночності.

Довге волосся співачка зав'язала в акуратний низький пучок, але прикрасила зачіску витонченим обручем з перлинами. Вишуканий look Слава Камінська доповнила гарним макіяжем. Вона підкреслила очі довгими чорними стрілками, зробила ідеальний контуринг та нафарбувала губи рожевою глянцевою помадою.

А заміж нетерпиться! На вулиці -15, я хвора, але красива,

– з гумором підписала фото Слава Камінська.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Нове фото співачки викликало справжній фурор в мережі. Його прокоментували зіркові друзі Камінської: Христина Горняк, Оля Цибульська й Тарас Цимбалюк. Засипали компліментами зірку й прихильники:

"Красива",

"Зачаровуєте",

"Яка сукня",

"Вау!",

"Білосніжка",

"Вогонь",

"Шикарна",

"Ви прекрасна", – написали в коментарях.

Також Слава Камінська опублікувала відео, де розповіла про перевтілення у Снігову королеву та показала процес зйомки.

Для перегляду відео прогортайте праворуч: