Вихідні співачка Ірина Федишин провела на лижах в Буковелі. Дорогою до рідного Львова зірка сфотографувалась на тлі засніженого лісу та показала розкішний зимовий образ. Для поїздки зірка обрала білий комбінезон з хутром.

Зимову відпустку популярна артистка провела з чоловіком і синами на гірськолижному курорті в Буковелі. Діти Ірини Федишин – Юрчик та Олежик – вже не вперше стали на лижі та вразили батьків своїми успіхами. Після короткого відпочинку сім'я повернулась додому, а на мальовничій трасі серед карпатського лісу співачка влаштувала фешн-зйомку. Фото з'явились у профілі Федишин в інстаграмі.

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Зимовий образ Ірина Федишин

Для кількагодинної дороги до Львова виконавиця обрала теплий і стильний пуховий комбінезон білого кольору, який довершила масивними білими черевиками на шнурівці. Приталене вбрання фантастично підкреслило тендітну фігуру Ірини Федишин, а широкий пояс – струнку талію. Капюшон та рукава комбінезону прикрасило біле хутро, тому в нього співачка виглядала казково.

Однак Ірина Федишин подбала не лише про красивий одяг, а й про зовнішній вигляд. Вона зробила хвилясту укладку й нанесла яскравий макіяж з чорними стрілками та яскраво-рожевою помадою. Для фото зірка зняла головний убір, але свій зимовий look завершила малиновою шапкою з помпоном.



Ірина Федишин у комбінезоні / Фото Instagram / @irynafedyshyn

До Львова сім'я поверталась власним авто, тому зупинилась по дорозі з Буковелю біля засніженого хвойного лісу. Для кількох кадрів Ірина Федишин позувала подалі від траси, а для одного фото й взагалі ефектно вигнулась з вікна автомобіля.



Ірина Федишин у комбінезоні / Фото Instagram / @irynafedyshyn