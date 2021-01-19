В образе Снежной королевы: Слава Каминская покорила фото в роскошном белом платье
Популярная украинская певица Слава Каминская покорила фотографиями из новой фотосессии. Она позировала в роскошном белоснежном платье, представ в образе настоящей Снежной королевы.
Известная украинская певица Слава Каминская часто делится сообщениями со своими поклонниками. Она обнародовала новую фотографию на личной странице в Инстаграме и сразу же очаровала сеть красотой.
Смотрите также В белом комбинезоне: Ирина Федишин показала зимний образ по дороге из Буковеля – фото
Образ Славы Каминской
Знаменитость позировала на улицах города. Она стояла на снегу в очаровательном образе Снежной королевы. Для него Слава Каминская выбрала роскошное белоснежное платье на длинный рукав. Откровенное декольте придало кадрам пикантности, а длинный шлейф с кружевом и блестками – особой нежности и женственности.
Длинные волосы певица завязала в аккуратный низкий пучок, но украсила прическу изящным обручем с жемчужинами. Изысканный look Слава Каминская дополнила красивым макияжем. Она подчеркнула глаза длинными черными стрелками, сделала идеальный контуринг и накрасила губы розовой глянцевой помадой.
А замуж нетерпиться! На улице -15, я больна, но красива,
– с юмором подписала фото Слава Каминская.
Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской
Новое фото певицы произвело настоящий фурор в сети. Его прокомментировали звездные друзья Каминской: Кристина Горняк, Оля Цибульская и Тарас Цимбалюк. Засыпали комплиментами звезду и поклонники:
- "Красивая",
- "Завораживаете",
- "Платье",
- "Вау!",
- "Белоснежка",
- "Огонь",
- "Шикарная",
- "Вы прекрасна", – написали в комментариях.
Также Слава Каминская опубликовала видео, где рассказала о перевоплощении в Снежную королеву и показала процесс съемки.
Для просмотра видео листайте направо:
Поделиться новостью