Популярная украинская певица Слава Каминская покорила фотографиями из новой фотосессии. Она позировала в роскошном белоснежном платье, представ в образе настоящей Снежной королевы.

Известная украинская певица Слава Каминская часто делится сообщениями со своими поклонниками. Она обнародовала новую фотографию на личной странице в Инстаграме и сразу же очаровала сеть красотой.

Смотрите также В белом комбинезоне: Ирина Федишин показала зимний образ по дороге из Буковеля – фото

Образ Славы Каминской

Знаменитость позировала на улицах города. Она стояла на снегу в очаровательном образе Снежной королевы. Для него Слава Каминская выбрала роскошное белоснежное платье на длинный рукав. Откровенное декольте придало кадрам пикантности, а длинный шлейф с кружевом и блестками – особой нежности и женственности.

Длинные волосы певица завязала в аккуратный низкий пучок, но украсила прическу изящным обручем с жемчужинами. Изысканный look Слава Каминская дополнила красивым макияжем. Она подчеркнула глаза длинными черными стрелками, сделала идеальный контуринг и накрасила губы розовой глянцевой помадой.

А замуж нетерпиться! На улице -15, я больна, но красива,

– с юмором подписала фото Слава Каминская.

Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской

Новое фото певицы произвело настоящий фурор в сети. Его прокомментировали звездные друзья Каминской: Кристина Горняк, Оля Цибульская и Тарас Цимбалюк. Засыпали комплиментами звезду и поклонники:

"Красивая",

"Завораживаете",

"Платье",

"Вау!",

"Белоснежка",

"Огонь",

"Шикарная",

"Вы прекрасна", – написали в комментариях.

Также Слава Каминская опубликовала видео, где рассказала о перевоплощении в Снежную королеву и показала процесс съемки.

Для просмотра видео листайте направо: