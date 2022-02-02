Слава Камінська кардинально змінила імідж: як співачка виглядає зараз

Українська співачка Слава Камінська кардинально змінила імідж. Артистка пофарбувалася в білявку та зробила каре.

Артистка наважилася на сміливі зміни в образі. Таке рішення неабияк сподобалося Славі, адже зараз вона виглядає ще досконаліше.

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Слава Камінська перефарбувалася в білявку

Виконавиця опублікувала фото в новому образі. Камінська ефектно йшла коридором у чорному спокусливому боді, поверх якого одягнула довгу прозору сітчасту сукню. Поєднала таке вбрання з довгими чоботами на високих підборах.

Серед аксесуарів звабливий образ Слави довершило масивне золотисте намисто. Коротке біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

Доброго вечора! Іноді можу "псіханути" з користю для себе. Але це рідкість,

– написала Слава під знімком.



Слава Камінська перефарбувалася в білявку / Фото з інстаграму співачки

Прихильники Камінської вже встигли оцінити її новий образ. У коментарях вони залишають на адресу Слави багато компліментів. Деякі шанувальники зазначають, що з такою зачіскою виконавиця схожа на Таїсію Повалій в молодості.