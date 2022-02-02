Слава Камінська кардинально змінила імідж: як співачка виглядає зараз

2 лютого 2022 , 09:59
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Джерело:

інстаграм Слави Камінської

Українська співачка Слава Камінська кардинально змінила імідж. Артистка пофарбувалася в білявку та зробила каре.

Артистка наважилася на сміливі зміни в образі. Таке рішення неабияк сподобалося Славі, адже зараз вона виглядає ще досконаліше. 

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Слава Камінська перефарбувалася в білявку

Виконавиця опублікувала фото в новому образі. Камінська ефектно йшла коридором у чорному спокусливому боді, поверх якого одягнула довгу прозору сітчасту сукню. Поєднала таке вбрання з довгими чоботами на високих підборах. 

Серед аксесуарів звабливий образ Слави довершило масивне золотисте намисто. Коротке біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. 

Доброго вечора! Іноді можу "псіханути" з користю для себе. Але це рідкість,
– написала Слава під знімком. 


Слава Камінська перефарбувалася в білявку / Фото з інстаграму співачки

Прихильники Камінської вже встигли оцінити її новий образ. У коментарях вони залишають на адресу Слави багато компліментів. Деякі шанувальники зазначають, що з такою зачіскою виконавиця схожа на Таїсію Повалій в молодості. 

  • "Я подумала: "Звідки в моїй стрічці Таїсія Повалій?". На цьому фото дуже на неї схожі".
  • "Вогонь!"
  • "Ого, ви так схудли, молодець! І вам пасує новий колір волосся".
  • "Славо, ви нереальна красуня! Розкішна!"
  • "Богиня!"

 

 

Автор: Христина Кобак