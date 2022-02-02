Артистка отважилась на смелые перемены в образе. Такое решение очень понравилось Славе, ведь сейчас она выглядит еще совершеннее.

Смотрите также Намекнула на экс-супруга: Слава Каминская презентовала новую песню о любви

Слава Каминская перекрасилась в блондинку

Исполнительница опубликовала фото в новом образе. Каминская эффектно шла по коридору в черном соблазнительном боди, поверх которого надела длинное прозрачное сетчатое платье. Соединила такой наряд с длинными сапогами на высоком каблуке.

Среди аксессуаров обольстительный образ Славы дополнило массивное золотистое ожерелье. Короткие светлые волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Добрый вечер! Иногда могу "психануть" с пользой для себя. Но это редкость,

– написала Слава под снимком.

Слава Каминская перекрасилась в блондинку / Фото из инстаграма певицы

Поклонники Каминской уже успели оценить ее новый образ. В комментариях они оставляют в адрес Славы множество комплиментов. Некоторые поклонники отмечают, что с такой прической исполнительница похожа на Таисию Повалий в молодости.