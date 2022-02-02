Артистка наважилася на сміливі зміни в образі. Таке рішення неабияк сподобалося Славі, адже зараз вона виглядає ще досконаліше.
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Слава Камінська перефарбувалася в білявку
Виконавиця опублікувала фото в новому образі. Камінська ефектно йшла коридором у чорному спокусливому боді, поверх якого одягнула довгу прозору сітчасту сукню. Поєднала таке вбрання з довгими чоботами на високих підборах.
Серед аксесуарів звабливий образ Слави довершило масивне золотисте намисто. Коротке біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.
Доброго вечора! Іноді можу "псіханути" з користю для себе. Але це рідкість,
– написала Слава під знімком.
Слава Камінська перефарбувалася в білявку / Фото з інстаграму співачки
Прихильники Камінської вже встигли оцінити її новий образ. У коментарях вони залишають на адресу Слави багато компліментів. Деякі шанувальники зазначають, що з такою зачіскою виконавиця схожа на Таїсію Повалій в молодості.
- "Я подумала: "Звідки в моїй стрічці Таїсія Повалій?". На цьому фото дуже на неї схожі".
- "Вогонь!"
- "Ого, ви так схудли, молодець! І вам пасує новий колір волосся".
- "Славо, ви нереальна красуня! Розкішна!"
- "Богиня!"