Слава Фролова порівняла російських військових із працівниками Освенцима: "Це просто робота"

4 листопада 2022 , 15:26
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Джерело:

інстаграм Слави Фролової

Телеведуча Слава Фролова опублікувала промовисте фотопорівняння, де зобразила російських військових, які запускають ракети по Україні, з працівниками концтабору Освенцим.

Вже понад 8 місяців Росія атакує ракетами мирні українські міста. Російські військові цинічно направляють удари на цивільні об'єкти, вбивають українців. 

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Російські військові схожі на працівників концтабору

Слава Фролова на особистій сторінці в інстаграмі часто поширює дописи про війну. Днями вона опублікувала промовистий колаж, де порівняла російських військових, які направляють ракети по українських містах, з працівниками нацистського концтабору Освенцим. 

На одній половині колажу зображені росіяни, а на іншій – працівники концтабору під час відпочинку. 

"Це просто робота". На першому фото – путінські військові, які випускають смертоносні ракети по містах України, де живуть наші діти, брати, сестри, батьки, друзі, колеги. На другій фотографії – співробітники Освенцима,
– написала Фролова під фото. 

Підписники Слави повністю погоджуються з її думками щодо такого порівняння. 

  • "Горіть в пеклі, виблядки!"
  • "Так виглядають демони. Бо це не люди".
  • "Тварюки".
  • "Хто народжує таких? Немає слів".
Важливо! Українські зірки постійно реагують на ракетні атаки, розповідають світові правду про всі ті жахіття, які роблять окупанти. Ранок 31 жовтня розпочався з чергового масового обстрілу українських міст. Що про це казали знаменитості – дивіться у матеріалі
Автор: Христина Кобак