Слава Фролова – не тільки суддя "Україна має талант", але й телеведуча, культурна діячка та журналістка. 24 Канал розповість більше про її кар'єру та діяльність.

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Від ведучої до судді талант-шоу

Слава Фролова народилася в Одесі в родині моряка. Її захопленням ще з дитинства було мистецтво, тож вона навчалась у художній школі, студії образотворчого мистецтва. Ще до 20 років Слава Фролова стала працювати радіоведучою, а пізніше стала очільницею студії з виробництва реклами й телепередач 45 одеського каналу.

Через 3 роки Слава Фролова переїхала до Києва. Вона навчалась у КНУКіМ на режисерку телебачення й кіно та почала працювати на телебаченні в ефірі "Підйому", на музичних проєктах.

У 2009 році стартував перший сезон шоу "Україна має талант", де Слава Фролова була однією з постійних членів журі аж до 2017 року.



Слава Фролова / Фото з інстаграму Слави Фролової

Велику роль у діяльності Фролової продовжувало займати мистецтво. У 2012 році вона заснувала проєкт Slava Frolova-Group, метою якого було підіймати культурний рівень країни та формувати середовище митців. Проєкт базувався на благодійному фонді, спілці молодих художників. Щороку проходило безліч виставок, особливо зарекомендував себе масштабний фестиваль ART-Пікнік Слави Фролової, що проходив у різних містах.

Як змінювалась Слава Фролова / Фото з інстаграму, СТБ

Особисте життя Слави Фролової

Ведуча та журналістка не коментує особисте життя. Відомо, що Слава Фролова виховує двох дітей. Її старший син Марк, якому цього року виповниться 20, любив створювати графічні романи. За словами Слави, у Марка синдром Аспергера – розлад аутичного спектра. У 2011 у ведучої народилась донька Серафима.



Слава Фролова з дітьми / Фото з інстаграму Слави Фролової

У 2014 році Слава Фролова вперше розповіла, що мала трьох дітей, але її перша донька померла від серцевої вади, бувши ще крихітною.

Де зараз Слава Фролова і чим займається

На своїх особистих сторінках Слава Фролова з початку повномасштабного вторгнення публікує дописи про війну, збори для захисників, показує терористичні акти з боку Росії.

Ведуча рідко показує свої фото. Ймовірно, зараз вона перебуває за кордоном, адже ART-Пікнік 2023 пройшов у Кракові. Слава Фролова продовжує займатися мистецькою сферою в Україні: вона проводить лекції з мистецтва та бере участь в онлайн-інтенсивах для вчителів.

Мене звати Слава Фролова. Я народилась в Одесі, але вже багато років живу в Києві. До війни я робила культурно-соціальні, освітні проєкти й багато іншого. Але більшість людей в Україні та за її межами знають мене, як суддю ТВ-шоу "Україна має талант". Зараз, як і більшість українців, я – волонтер. Вантажі, фури, люди, діти, медикаменти, евакуація, і безумовно інформаційний фронт. Наші з вами життя, всупереч нашій волі, розділили на до і після,

– розповідала ведуча на початку 2022 року.



Слава Фролова / Фото з інстаграму Слави Фролової