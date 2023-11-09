Слава Фролова – не только судья "Украина имеет талант", но и телеведущая, культурная деятельница и журналистка. 24 Канал расскажет больше о ее карьере и деятельности.

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От ведущей к судье талант-шоу

Слава Фролова родилась в Одессе в семье моряка. Ее увлечением еще с детства было искусство, и она училась в художественной школе, студии изобразительного искусства. Еще до 20 лет Слава Фролова стала работать радиоведущей, а позже стала главой студии по производству рекламы и телепередач 45 одесского канала.

Через три года Слава Фролова переехала в Киев. Она училась в КНУКиМ на режиссер телевидения и кино и начала работать на телевидении в эфире "Подъема", на музыкальных проектах.

В 2009 году стартовал первый сезон шоу "Украина имеет талант", где Слава Фролова была одним из постоянных членов жюри вплоть до 2017 года.



Слава Фролова / Фото из инстаграммы Славы Фроловой

Большую роль в деятельности Фроловой продолжало занимать искусство. В 2012 году она основала проект Slava Frolova-Group, целью которого было поднимать культурный уровень страны и формировать среду художников. Проект базировался на благотворительном фонде, союзе молодых художников. Каждый год проходило множество выставок, особенно зарекомендовал себя масштабный фестиваль ART-Пикник Славы Фроловой, проходивший в разных городах.

Как менялась Слава Фролова / Фото с инстаграммы, СТБ

Личная жизнь Славы Фроловой

Ведущая и журналистка не комментирует личную жизнь. Известно, что Слава Фролова воспитывает двоих детей. Ее старший сын Марк, которому в этом году исполнится 20 лет, любил создавать графические романы. По словам Славы, у Марка синдром Аспергера – расстройство аутического спектра. В 2011 году у ведущей родилась дочь Серафима.



Слава Фролова с детьми / Фото из инстаграммы Славы Фроловой

В 2014 году Слава Фролова впервые рассказала, что имела троих детей, но ее первая дочь умерла от сердечного порока, будучи еще крошечной.

Где сейчас Слава Фролова и чем занимается

На своих личных страницах Слава Фролова с начала полномасштабного вторжения публикует сообщения о войне, собрании для защитников, показывает террористические акты со стороны России.

Ведущая редко показывает свои фотографии. Вероятно, сейчас она находится за границей, ведь ART-Пикник 2023 года прошел в Кракове. Слава Фролова продолжает заниматься художественной сферой в Украине: она проводит лекции по искусству и участвует в онлайн-интенсивах для учителей.

Меня зовут Слава Фролова. Я родилась в Одессе, но уже много лет живу в Киеве. До войны я делала культурно-социальные, образовательные проекты и многое другое. Но большинство людей в Украине и за ее пределами знают меня как судью ТВ-шоу "Украина имеет талант". Сейчас, как и большинство украинцев, я – волонтер. Грузы, фуры, люди, дети, медикаменты, эвакуация и безусловно информационный фронт. Наши с вами жизни, вопреки нашей воле, разделили на до и после,

– рассказывала ведущая в начале 2022 года.



Слава Фролова / Фото из инстаграммы Славы Фроловой