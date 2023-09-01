Слава Дьомін назвав ім'я артиста, якого вважає найголовнішим кринжем шоубізнесу: хто це

У новому інтерв'ю Слава Дьомін зізнався, кого вважає найголовнішим кринжем українського шоубізнесу. З'ясувалось, що це Олег Винник.

Артист виїхав з України до Німеччини 26 лютого. Він розповідав, що має рідкісне захворювання, яке могло прикувати його до інвалідного візка. Тож за кордоном він нібито лікується.

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Слава Дьомін висловився про Олега Винника

У інтерв'ю на запитання своєї колеги Тетяни Татарченко про те, хто є то найголовніший кринжем у шоубізнесі прямо зараз. Слава Дьомін відповів: "Ну прямо зараз (найбільший – 24 Канал) кринж, – на мою думку, зараз усе-таки Олег Винник".

Окрім цього, ведучий також висловився про інтерв'ю, яке Олег Винник дав після півтора року війни: "Це було запізніло й трохи дивно, те, що він там говорив".

Що інші зірки думають про Олега Винника

Михайло Ясинський зізнався, що після початку повномасштабного вторгнення двічі спілкувався з артистом телефоном. За словами продюсера, співаку важко зрозуміти все, що зараз відбувається в Україні. Все через те, що після 24 лютого виконавець живе не в тому ж контексті, що й більшість українців.

"Винник — людина, яка абсолютно не розуміє, що відбувається. Не в темі. Він не розуміє, де він, що він. І взагалі весь світ, який навколо нього, він його не відчуває", – пояснив Михайло.

Даша Астаф'єва наголосила, що знаменитості мають владу у час повномасштабного вторгнення, адже можуть допомагати іншим та залучати до цього свою аудиторію. Як невдалий приклад зірка згадала про Олега Винника, який обрав мовчання, але об'явився з інтерв'ю після півтора року повномасштабного вторгнення.

"Яка це влада – бути впізнаваною людиною і як це круто, коли ти можеш завдяки цьому зробити збір, допомогти людині, підтримати. Це і є магія того, що ти вибраний небом, ти зірка. А не ось ті зірки, які мають проблеми: "Я за всю війну ні разу не сходив до перукаря". Це просто мем. Я про Винника", – поділилась Астаф'єва.

Раніше продюсер Ігор Кондратюк вже висловлювався про чоловіків-зірок, які виїхали з країни. На його думку, вони мають право втекти від війни, тому не засуджував їх. Однак згодом він поділився, що має іншу позицію щодо цього. Ведучий вважає, що Олег Винник зробив свій вибір, коли прийняв рішення виїхати за кордон і залишитись там. Однак, за словами продюсера, такий вчинок є "ганебним щодо хлопців, які в окопах".

"У мене немає ніякого ставлення до Олега Винника. Він поїхав і залишився за кордоном. Це його вибір. Якщо людина боїться і біжить від війни, то це до психіатра, а не до мене. Чи ганебно це щодо хлопців, які в окопах? Так, ганебно", – сказав артист.