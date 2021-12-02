Слава Дьомін прокоментував стосунки з ексдружиною, від якої пішов рік тому

Рік тому Слава Дьомін розійшовся з дружиною Оксаною, з якою був одружений 13 років. В ексів залишився син Влад, заради якого вони й зберегли хороші стосунки.

Минулого року українським шоу-бізнесом прокотилась хвиля розлучень, яка не оминула шоумена та радіоведучого Славу Дьоміна. На відміну від зіркових друзів, він розходився з дружиною без скандального поділу майна та гучних заяв у пресі.

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Ба більше, колишні досі спілкуються і стверджують, що їхні стосунки оновилися. Вони нібито провели "роботу над помилками", відпустивши всі непорозуміння та образи.

З колишніми можна залишитися в чудових стосунках! Особливо, якщо є спільна дитина, яка не повинна страждати від того, що мама з татом міряються егоїзмом і доводять щось одне одному, вирячуючи власне его,

– красномовно написав Слава Дьомін.

Він не вперше наголошує, що 11-річний син Влад для нього в пріоритеті. Після розлучення шоумен встиг закрутити нові стосунки й навіть познайомив кохану з нащадком, але заводити сім'ю поки не готовий.

Слава Дьомін з ексдружиною Оксаною / Фото з інстаграму ведучого

Слава Дьомін з ексдружиною Оксаною / Фото з інстаграму ведучого

Реакція мережі

з дружиною ведучий називав банальний побут. Ремонт у новій квартирі нібито зруйнував романтику в стосунках.

Фоловерів Слави Дьоміна не здивувало те, що він "відзначає" річницю розставання з дружиною. У коментарях більшість фанів висловили своє захоплення колишнім подружжям, інші ж закликали ексів сходитися знову. Щоправда, тих, хто вірить у продовження їхньої історії, менше:

"Круто так мислити і робити! Шкода, не всі це розуміють";

"Ви величезні молодці! І приклад для багатьох пар у розлученні";

"Це так класно! Ви величезні молодці, кохання може трансформуватися";

"Приклад, як треба розходитися";

"Дорослі адекватні люди";



"Мені здається, гріх не бути разом за такого розкладу. Це ж новий вищий левел стосунків";

"Бажаю вам досягти наступного рівня – одружитися і жити довго та щасливо разом";

"Так сходьтеся".

Повний текст публікації Слави Дьоміна:

Вже рік минув. Час пролетів непомітно. За цей час я ще більше облисів, а Ксю помолодшала. І це не пластичні операції.

Як показала наша ситуація, з колишніми можна залишитися у чудових стосунках! Особливо, якщо є спільна дитина, яка не повинна страждати від того, що мама з татом міряються егоїзмом і доводять щось одне одному, вирячуючи власне его! Для нас розлучення – це круте оновлення та робота над помилками. І ми їх побачили та навіть обговорили.