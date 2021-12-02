В прошлом году по украинскому шоу-бизнесу прокатилась волна разводов, которая не обошла шоумена и радиоведущего Славу Демина. В отличие от звездных друзей он расходился с женой без скандального раздела имущества и громких заявлений в прессе.

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Более того, бывшие до сих пор общаются и утверждают, что их отношения обновились. Они якобы провели "работу над ошибками", отпустив все недоразумения и оскорбления.

С бывшими можно остаться в отличных отношениях! Особенно, если есть общий ребенок, который не должен страдать от того, что мама с папой меряются эгоизмом и доказывают что-то друг другу, выпячивая собственно эго,

– красноречиво написал Слава Демин.

Он не в первый раз отмечает, что 11-летний сын Влад для него в приоритете. После развода шоумен успел закрутить новые отношения и даже познакомил любимую с сыном, но заводить семью пока не готов.



Слава Демин с экс-женой Оксаной / Фото из инстаграма ведущего



Слава Демин с экс-женой Оксаной / Фото из инстаграма ведущего

Напомним, причиной развода с женой ведущий называл банальный быт. Ремонт в новой квартире якобы разрушил романтику в отношениях.

Реакция сети

Фоловеров Славы Демина не удивило то, что он "отмечает" годовщину расставания с женой. В комментариях большинство фанов выразили свое восхищение бывшим супругам, а другие призывали эксов сходиться снова. Правда, тех, кто верит в продолжение их истории, меньше:

"Круто так мыслить и делать! Жаль, не все это понимают";

"Вы огромные молодцы! И пример для многих пар в разводе";

"Это так классно! Вы огромные молодцы, любовь может трансформироваться";

"Пример, как нужно расходиться";

"Взрослые адекватные люди";

"Мне кажется, грех не быть вместе при таком раскладе. Это же новый высший левел отношений";

"Желаю вам достичь следующего уровня – жениться и жить долго и счастливо вместе";

"Так сходитесь".

Полный текст публикации Славы Демина:

Уже год прошел. Время пролетело незаметно. За это время я еще больше облысел, а Ксю помолодела. И это не пластические операции.

Как показала наша ситуация, с бывшими можно остаться в отличных отношениях! Особенно если есть общий ребенок, который не должен страдать от того, что мама с папой меряются эгоизмом и доказывают что-то друг другу, выпучивая собственно эго! Для нас развод – это крутое обновление и работа над ошибками. И мы их увидели и даже обсудили.