Известный ведущий и интервьюер Слава Демин поделился звездными фотографиями на своей странице. Он опубликовал милые селфи с Тиной Кароль.
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Селфи Славы Демина и Тины Кароль
Певица на днях представила на радио новую песню "Honey & Мед". В перерыве она пообщалась и сделала общие кадры с ведущим.
Слава Демин показал, как артистка изобразила его на бумаге. Она нарисовала ведущему большие уши и круглые глаза.
"Здесь одна художница нарисовала мой портрет и говорит, что один в один. Похож?" – спросил Демин у поклонников.
Тина Кароль и Слава Демин / Фото из инстаграма Демина
Совместные фото звезд развеселили сеть. Они шутят в ответ в комментариях под фото.
- "Такой портрет хоть на аукцион выставляй";
- "А чего, нормально Тина рисует, похож";
- "Видимо, очень серьезная тема была, все же сдержанные";
- "Да нет, больше на колобках похож";
- "Тена еще и художница".
Добавим, что через песню "Honey & Мед" Тина Кароль попала в скандал. Она представила не только композицию, но и клип. Но внимательные поклонники заметили, что среди команды, работавшей над видеоработой, есть россияне.
В день премьеры артистка объяснила, что над клипом работал украинский режиссер Генри Липатов, у которого есть своя компания в США. По словам Тины, она не знала, что в команде работают люди с российским гражданством или какой-либо другой связью с Россией. Тина Кароль удалила видео с площадок и подчеркнула, что ей очень важна репутация.