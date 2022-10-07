"Є шанс на повернення кохання": Слава Дьомін заінтригував спільним фото з ексдружиною

У січні минулого року радіоведучий Слава Дьомін оголосив, що розлучається з дружиною Ксенію Міщенко. Тепер шоумен опублікував фото з екскоханою і натякнув на відновлення стосунків.

У експодружжя є спільний син. Ведучий поділився, що заради нього вони зберігають дружні стосунки. Дитина не має страждати через те, що батьки розлучилися.

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Слава Дьомін про стосунки з ексдружиною

Ведучий поділився кумедним фото з Ксенією, а словами про стосунки натякнув на ймовірне возз'єднання. Дьомін підкреслив, що стосунки між колишніми мають бути такими, щоб не було соромно перед спільними дітьми. А також, якщо це потрібно, можна працювати над поверненням кохання.

Стосунки з колишніми мають бути такими, щоб вам було не соромно перед спільними дітьми️‍. Саме такі у нас стосунки з Ксю! Ми вважаємо, що від того, що сталось між батьками, не має страждати дитина. А ще завжди є шанс на повернення кохання. Головне над цим попрацювати. Якщо це вам справді потрібно,

– написав ведучий під спільним знімком.



Слава Дьомін з ексдружиною / Фото з інстаграму ведучого

Розлучення Слави Дьоміна та Ксенії Міщенко: що відомо