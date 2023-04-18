Викреслюю токсичну людину з життя, – Слава Дьомін відреагував на критику від кума Топольського

Слава Дьомін відреагував на заяву Алекса Топольського, нібито він радіє проблемам друга. У відповідь колишній друг назвав "Холостяка" токсичним та зізнався, що Алекс заблокував його та його сина.

Після довгої дружби Слава Дьомін та Алекс Топольський посварилися. Алекс натякнув, нібито його колишній друг радів невдачам, але Дьомін вже відреагував на ці слова.

Дивіться також Це ж треба бути такими тупими, – Слава Дьомін показав, яка пропозиція надійшла йому з Росії

Слава Дьомін відповів на звинувачення Алекса

За його словами, я, як друг, не зміг порадіти за його успіхи, а ось проблемам навпаки радів... Відповідати на таке я не буду, не хочеться, щоб ви ще більше розчарувалися в цій людині,

– поділився ведучий.

Слава повідомив, що Алекс Топольський заблокував його та сина і в інстаграмі. Схоже, що для Дьоміна це стало неприємною несподіванкою, адже "Холостяк" тепло відгукувався про хрещеника на шоу.

"А ще, коли у нього брала інтерв'ю Анна Олицька та запитала, хто в нього залишився в Україні, про похресника він, звичайно, не згадав. Але ми, в принципі, до цього вже звикли. А ви, друзі, самі робіть висновки. Про себе можу сказати, що я довго терплю, а в якийсь момент просто викреслюю токсичну людину зі свого життя. І це найкращий спосіб почуватися органічно та комфортно", – підсумував Дьомін.

"Слава ПРО": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Слава Дьомін припинив спілкуватися з кумом і другом Топольським у січні 2023, після виходу проєкту "Холостяк". За його словами, виною стали розбіжності у поглядах.

Однак Алекс має іншу думку з цього приводу. Він вважає, що Слава відкрито та щиро радів проблемам колишнього друга, бо його "дратує, що у вашому житті й без них все добре".