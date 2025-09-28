SKYLERR поділилась подробицями у програмі "Ближче до зірок". Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал телеканалу ТЕТ.
Не пропустіть KAZKA розсекретила, чи готова повернутися на Нацвідбір після 7-річної паузи
SKYLERR не виключає, що знову може взяти участь у Національному відборі на Євробачення. Співачка заявила, що можливо повернеться на конкурс, якщо з'явиться відповідна пісня.
Не можу казати, що прям точно "ні", от ніби є якийсь незакритий гештальт. Все залежить від пісні. Я собі сказала, що не буду писати пісню для Євробачення. Якщо вона з'явиться у моїй голові чи серед пісень на продаж, бо цим ми теж користуємось, і я зрозумію, що це воно, то можливо,
– поділилась SKYLERR.
До речі! Раніше у коментарі порталу Музвар Олександра Заріцька повідомила, що гурт KAZKA готовий повернутися на Нацвідбір.
Чому торік SKYLERR зняла свою кандидатуру з Нацвідбору?
Трансляція фіналу Національного відбору на Євробачення відбулася 3 лютого 2024 року. Виступи конкурсантів записи напередодні задля безпеки, адже вже тоді тривало повномасштабне вторгнення.
Водночас результати голосування мали транслюватися наживо з укриття, однак у застосунку Дія стався збій. Так, організатори ухвалили рішення завершити трансляцію і продовжити голосування.
SKYLERR виступила у фіналі конкурсу з піснею Time is running out, проте згодом оголосила, що хоче зняти свою кандидатуру через збій у Дії, оскільки не довіряє результатам голосування.
Суспільне повідомило, що співачка зможе відмовитися від участі у конкурсі лише, якщо виграє. Результати оголосили 4 лютого, перемогу здобули alyona alyona і Jerry Heil з треком Teresa & Maria.