SKYLERR поділилась подробицями у програмі "Ближче до зірок". Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал телеканалу ТЕТ.

Не пропустіть KAZKA розсекретила, чи готова повернутися на Нацвідбір після 7-річної паузи

SKYLERR не виключає, що знову може взяти участь у Національному відборі на Євробачення. Співачка заявила, що можливо повернеться на конкурс, якщо з'явиться відповідна пісня.

Не можу казати, що прям точно "ні", от ніби є якийсь незакритий гештальт. Все залежить від пісні. Я собі сказала, що не буду писати пісню для Євробачення. Якщо вона з'явиться у моїй голові чи серед пісень на продаж, бо цим ми теж користуємось, і я зрозумію, що це воно, то можливо,

– поділилась SKYLERR.

До речі! Раніше у коментарі порталу Музвар Олександра Заріцька повідомила, що гурт KAZKA готовий повернутися на Нацвідбір.

Чому торік SKYLERR зняла свою кандидатуру з Нацвідбору?