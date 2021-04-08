Скромне та інтимне: яке весілля планує Аріана Гранде

Знаменита американська співачка Аріана Гранде наприкінці грудня минулого року повідомила, що заручилась з агентом з елітної нерухомості Далтоном Гомесом. Інсайдери розсекретили деталі їхнього весілля: воно пройде в Каліфорнії та буде скромним.

27-річна американська співачка Аріана Гранде готується до весілля. Зірка самостійно не коментує деталі особистого життя та не розкриває секретів, як проходитиме церемонія. Однак джерела, близькі до пари наречених, діляться інсайдерською інформацією.

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Весілля Аріани Гранде

За словами джерела, закохані все ще обирають місце, де відбудеться весільна церемонія. Найбільш ймовірним варіантом є Каліфорнія. Водночас співачка не хоче пишного весілля та великої кількості гостей. Важливим фактором є і пандемія коронавірусу – Аріана та Далтон хочуть дочекатися більш спокійної ситуації.

Вони дивилися місця в декількох містах, але, швидше за все, виберуть Каліфорнію. Вони хочуть дуже скромну церемонію. Офіційно нічого не станеться, поки не буде безпечно,

– пише видання.

Інсайдери зазначають, що знаменитість по-справжньому закохана у нареченого, як і він в неї. До того ж Далтон Гомес сподобався близьким артистки.

Вони одержимі один одним і проводять разом майже весь час. Він шалено її кохає і робить по-справжньому щасливою. Всі рідні й друзі Аріани обожнюють його,

– повідомляє джерело.

Заручини Аріани Гранде