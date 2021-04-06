Cardi B розповіла, як закрутила роман з чоловіком Offset
Відома американська реперка Cardi B розповіла про те, як почалися її стосунки з репером Offset. Вона зізналась, що перша іскра виникла під час праці над спільним треком.
Джерело:Hollywood Life
Стосунки знаменитої американської хіп-хоп виконавиці Cardi B та репера Offset оповиті різноманітними чутками та скандалами. Попри все пара залишається разом. Нещодавно зірка розповіла про те, як саме розпочалися ці стосунки.
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Початок роману Cardi B та репера Offset
Реперка розповіла, що зустрічалась з колегою задля запису їхнього спільного треку Um Yea. За словами Cardi B, тоді Offset не переставав дивитися на неї з усмішкою на обличчі. Під час спільної роботи й виникла хімія між парою.
Cardi B додала, що тоді вони зрозуміли, що надзвичайно сильно приваблюють один одного. Приховати сильні почуття знаменитостям не вдалося.
Він дивився на мене, типу: "О, чорт, крихітко!". Отже, чим закінчилася ця історія кохання? Потім ми зайнялися сексом. Ми зробили це відразу після запису пісні. Ось так,
– приголомшила реперка.
Стосунки Cardi B та Offset
- У жовтні 2017 року Offset зробив Cardi B пропозицію, згодом вони одружилися.
- 10 липня 2018 року у них народилась донька Калчер.
- Того самого року подружжя опинилось на межі розриву через ймовірну зраду чоловіка, але через певний час вони зійшлись.
- У вересні 2020 року Cardi B несподівано подала документи на розлучення. Причиною стали непорозуміння та постійні сварки.
- Та через місяць пару помітили за поцілунками на вечірці з нагоди дня народження виконавиці. Репер вибачився перед нею та подарував дорогу автівку.
- Згодом Cardi B скасувала розлучення з Offset.
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