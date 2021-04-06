Відома американська реперка Cardi B розповіла про те, як почалися її стосунки з репером Offset. Вона зізналась, що перша іскра виникла під час праці над спільним треком.

Стосунки знаменитої американської хіп-хоп виконавиці Cardi B та репера Offset оповиті різноманітними чутками та скандалами. Попри все пара залишається разом. Нещодавно зірка розповіла про те, як саме розпочалися ці стосунки.

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Початок роману Cardi B та репера Offset

Реперка розповіла, що зустрічалась з колегою задля запису їхнього спільного треку Um Yea. За словами Cardi B, тоді Offset не переставав дивитися на неї з усмішкою на обличчі. Під час спільної роботи й виникла хімія між парою.

Cardi B додала, що тоді вони зрозуміли, що надзвичайно сильно приваблюють один одного. Приховати сильні почуття знаменитостям не вдалося.

Він дивився на мене, типу: "О, чорт, крихітко!". Отже, чим закінчилася ця історія кохання? Потім ми зайнялися сексом. Ми зробили це відразу після запису пісні. Ось так,

– приголомшила реперка.

Стосунки Cardi B та Offset