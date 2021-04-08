Знаменитая американская певица Ариана Гранде в конце декабря прошлого года сообщила, что обручилась с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом. Инсайдеры рассекретили детали их свадьбы: она пройдет в Калифорнии и будет скромной.

27-летняя американская певица Ариана Гранде готовится к свадьбе. Звезда не комментирует детали личной жизни и не раскрывает секретов, как будет проходить церемония. Однако источники, близкие к паре невест, делятся инсайдерской информацией.

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Свадьба Арианы Гранде

По словам источника, влюбленные все еще выбирают место, где состоится свадебная церемония. Наиболее вероятным вариантом является Калифорния. В то же время певица не хочет пышной свадьбы и большого количества гостей. Важным фактором является и пандемия коронавируса – Ариана и Далтон хотят дождаться более спокойной ситуации.

Они смотрели места в нескольких городах, но, скорее всего, выберут Калифорнию. Они хотят очень скромную церемонию. Официально ничего не произойдет, пока не будет безопасно,

– пишет издание.

Инсайдеры отмечают, что знаменитость по-настоящему влюблена в жениха, как и он в нее. К тому же Далтон Гомес понравился близким артистки.

Они одержимы друг другом и проводят вместе почти все время. Он безумно ее любит и делает по-настоящему счастливой. Все родные и друзья Арианы обожают его,

– сообщает источник.

Помолвка Арианы Гранде